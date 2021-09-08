Galatasaray Nampalys Mendy'yi mi kiralayacak? Nampalys Mendy kimdir?

Galatasaray, Nampalys Mendy'i kiralayacağı iddialarının ardından 29 yaşındaki İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City oyuncusu Nampalys Mendy merak konusu oldu.

Nampalys Mendy'nin Leicester City'le olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.

NAMPALYS MENDY KİMDİR?

23 Haziran 1992 yılında Fransa'da dünyaya gelen Senegal asıllı orta saha Nampalys Mendy, futbol hayatına Monaco'da başladı. 2010 yılında Monaco'da A takıma yükselen başarılı oyuncu, 2013 yılında kendisini göstereceği Nice'e imza attı.

Nice formasıyla 121 maça çıkan ve vazgeçilmez arasına giren Mendy'nin yeni durağı 2016 yılında Premier Lig oldu. 5.5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle Leicester'a imza atan Mendy'nin o dönemde Chelsea'ye transfer olan Kante'nin yerini doldurması bekleniyordu. İngiltere'de beklentilerin altında kalan ve sadece 9 maça çıkabilen Mendy, 1 sezonluk aranın ardında Fransa'ya döndü ve eski kulübü Nice'e kiralandı.

Burada tekrar form tutan ve Leicestar'a hazır dönen tecrübeli oyuncu, 2018/19 sezonunda 32 resmi maçta görev aldı. Bir sonraki sezon formasını kaptıran Mendy, ligde sadece 7, FA Cup'ta ise 1 maçta görev alabildi.

Leicester'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle toplam 48 maç kaçıran, görev aldığı maçlarda ise beklentilerin altında kalan 29 yaşındaki ön libero, geçtiğimiz sezon 29 maçta görev alırken, bu sezon forma şansı bulamadı.

Ön liberoda görev alan Mendy, 1.67 boyunda. Piyasa değeri 8 milyon euro olan Mendy'nin İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. Alt yaş gruplarının hemen hemen her kategorisinde Fransa Milli Takımı formasını giymiş olan 27 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım tercihini ise Senegal'dan yana kullandı ve 4 maçta şans buldu.

Kariyerinde 300 maça çıkan 29 yaşındaki orta saha, 1 gol, 6 asistle skora katkı sağladı. Mendy, 41 sarı kart, 2 de kırmızı kart gördü.