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Galatasaray, Muslera'yla yoluna devam ediyor!
Galatasaray, başarılı kalecisi Fernando Muslera'nın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
Spor 16.03.2021, 11:10
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Sarı- kırmızılı ekip, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Uruguaylı file bekçisinin sözleşmesini uzattığını resmen açıkladı.
Galatasaray yönetiminden gelen açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım Kaptanı Fernando Muslera'nın sözleşme yenileme imza töreni 16 Mart 2021 Salı günü saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda yapılacaktır." denildi.
Başarılı oyuncuyla yapılacak sözleşmenin 3 yıllık olması bekleniyor.