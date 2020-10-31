Galatasaray - MKE Ankaragücü maçında İzmir depremi unutulmadı!

Galatasaray-MKE Ankaragücü maçı öncesinde dün İzmir’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler ile, dün vefat eden eski Başbakan Mesut Yılmaz için saygı duruşunda bulunuldu.

Süper Lig’in 7. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - MKE Ankaragücü karşılaşmasında dün İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar ve vefat eski Başbakan Mesut Yılmaz unutulmadı. Mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Galatasaraylı futbolcular ayrıca seremoniye kolunda siyah bant ile çıktı.

Tribünlerde de ’Geçmiş olsun İzmir’ yazılı pankartlar asıldı. Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayram’ı da unutulmadı ve ’Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet’, ’Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır’ ve ’Dün, bugün, daima, ilelebet Cumhuriyet’ pankartları yer aldı.