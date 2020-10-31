Galatasaray - MKE Ankaragücü maçında İzmir depremi unutulmadı!
GALATASARAY - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI ÖNCESİNDE DÜN İZMİR'DE MEYDANA GELEN DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER İLE, DÜN VEFAT EDEN ESKİ BAŞBAKAN MESUT YILMAZ İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU.
Galatasaray-MKE Ankaragücü maçı öncesinde dün İzmir’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler ile, dün vefat eden eski Başbakan Mesut Yılmaz için saygı duruşunda bulunuldu.
Süper Lig’in 7. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - MKE Ankaragücü karşılaşmasında dün İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar ve vefat eski Başbakan Mesut Yılmaz unutulmadı. Mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Galatasaraylı futbolcular ayrıca seremoniye kolunda siyah bant ile çıktı.
Tribünlerde de ’Geçmiş olsun İzmir’ yazılı pankartlar asıldı. Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayram’ı da unutulmadı ve ’Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet’, ’Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır’ ve ’Dün, bugün, daima, ilelebet Cumhuriyet’ pankartları yer aldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Kasımpaşa
|7
|11
|6. Çaykur Rizespor
|6
|8
|7. Gaziantep FK
|7
|8
|8. Antalyaspor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|6
|8
|10. Göztepe
|6
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Sivasspor
|5
|7
|14. Erzurumspor
|6
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Giresunspor
|7
|11
|9. Altay
|6
|10
|10. Bursaspor
|8
|10
|11. Balıkesirspor
|8
|10
|12. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Everton
|6
|13
|3. Wolverhampton
|7
|13
|4. Chelsea
|7
|12
|5. Aston Villa
|5
|12
|6. Leicester City
|6
|12
|7. Tottenham
|6
|11
|8. Man City
|6
|11
|9. Leeds United
|6
|10
|10. Southampton
|6
|10
|11. Crystal Palace
|7
|10
|12. Arsenal
|6
|9
|13. West Ham
|7
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Sheffield United
|7
|1
|19. Fulham
|6
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|16
|2. Real Sociedad
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|6
|13
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Elche
|5
|10
|8. Getafe
|6
|10
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Athletic Bilbao
|7
|9
|11. Real Betis
|7
|9
|12. Eibar
|8
|8
|13. Barcelona
|5
|7
|14. Sevilla
|6
|7
|15. Valencia
|7
|7
|16. Deportivo Alaves
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|8
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3