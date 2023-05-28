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Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
GALATASARAY, SPOR TOTO SÜPER LİG’İN 36. HAFTASINDA DEPLASMANDA MKE ANKARAGÜCÜ İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.
Spor 28.05.2023, 15:29
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.