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Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

GALATASARAY, SPOR TOTO SÜPER LİG’İN 36. HAFTASINDA DEPLASMANDA MKE ANKARAGÜCÜ İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Spor 28.05.2023, 15:29
Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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