Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını 31 bin 629 taraftar izledi

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Nef Stadyumu’nda 31 bin 629 taraftar takip etti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray evinde Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 3-2 skorla mağlup ayrıldı. Bu sezon evinde müsabakalarda takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu mücadelede de tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi toplam 31 bin 629 taraftar takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.