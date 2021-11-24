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Galatasaray, Marsilya’yı konuk edecek

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında yarın Fransız ekibi Marsilya ile evinde karşılaşacak. İki takım bu müsabaka ile birlikte ikinci kez rakip olacak.

Spor 24.11.2021, 10:13
Galatasaray, Marsilya’yı konuk edecek

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında yarın Fransız ekibi Marsilya ile evinde karşılaşacak. İki takım bu müsabaka ile birlikte ikinci kez rakip olacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında yarın 20.45’te Nef Stadyumu’nda Fransız temsilcisi Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Grupta sarı-kırmızılılar 8 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Marsilya ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray, ilk hafta sahasında Lazio’yu 1-0 mağlup ederken, ikinci haftada deplasmanda Marsilya ile oynanan karşılaşma 0-0 berabere sona erdi. Grubun üçüncü müsabakasında deplasmanda Lokomotiv Moskova’yı 1-0’lık skorla yenen Aslan evinde ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray ile Marsilya bugüne kadar 1 kez resmi maçta rakip oldu. Bu sezon deplasmanda oynanan o müsabaka 0-0 sona ermişti.

Fransızlarla 20 kez karşılaştı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Fransa takımları ile bugüne kadar 20 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekiplerini 6 kez mağlup ederken, 9 kez de mağlup oldu. 5 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 19 gol kaydederken, kalesinde 34 gol gördü. Aslan bu süreçte Monaco, Paris Saint Germain, Nantes, Bordeaux ve Marsilya ile mücadele etti.

Avrupa kupalarında 299. randevu

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 298 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 105 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 79 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 396 kez havalandırırken, kalesinde ise 444 gol gördü.

Terim yönetiminde Avrupa’da 92. maç

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın başında bugüne kadar 91 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim’in öğrencileri 36 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 21 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 123 gol atarken, kalesinde ise 132 gole engel olamadı.

Bu sezon Avrupa’da 10 maça çıktı

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 10 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 4 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 4 kez de berabere kaldı. Aslan Avrupa’da son olarak İstanbul’da karşılaştığı Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

Marsilya’da Payet ile Rongier cezalı

Marsilya’da Galatasaray maçı öncesinde iki futbolcusunun kart cezası bulunuyor. Dimitri Payet ile Valentin Rongier cezalarından dolayı Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan milli futbolcu Cengiz Ünder’in durumunun ise belirsiz olduğu belirtildi.

Tobias Stieler düdük çalacak

Galatasaray ile Marsilya arasında oynanacak müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Tobias Stieler yönetecek. Stieler’in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ile Robert Kempter yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak. VAR’da Sascha Stegemann, AVAR’da da Katrin Rafalski görev yapacak.

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