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Galatasaray, Marsilya’yı ilk kez mağlup etti
UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya’yı 4-2 mağlup eden Galatasaray rakibini ilk kez yendi.
Spor 25.11.2021, 22:49 25.11.2021, 22:58
UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya’yı 4-2 mağlup eden Galatasaray rakibini ilk kez yendi.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında Galatasaray evinde Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaştı. Bu müsabaka ile birlikte sarı-kırmızılılar rakibiyle 2. kez resmi maçlarda rakip oldu. İlk maçta Fransa’da 0-0 berabere kalan Aslan, İstanbul’da 4-2 mağlup ederek rakibine karşı ilk galibiyetini de almış oldu.