banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray, Malatya'da puan kaybetti!
Galatasaray, Malatya'da puan kaybetti!
Düğünlerde altın kısıtlaması!
Düğünlerde altın kısıtlaması!
Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş açıklaması!
Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş açıklaması!
Lider Trabzonspor yoluna kayıpsız devam ediyor
Lider Trabzonspor yoluna kayıpsız devam ediyor

Galatasaray, Malatya'da puan kaybetti!

Süper Lig 14. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, deplasmandan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Spor 28.11.2021, 22:27
Galatasaray, Malatya'da puan kaybetti!

Avrupa'da doludizgin giden ancak Süper Lig'de aynı performansı gösteremeyen Galatasaray'ın, lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı da iyice açılmış oldu.

Avrupa Ligi’nde Marsilya’yı 4-2 yenerek bir üst tura yükselmeyi garantileyen Galatasaray, Süper Lig’deki galibiyet hasretini Yeni Malatyaspor deplasmanında da dindirmeyi başaramadı. Fatih Karagümrük ile berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe’ye evinde yenilen Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanından 0-0’lık beraberlikle ayrıldı ve ligde galibiyet hasretini üç maça çıkardı. Ligde son üç maçını kaybeden Yeni Malatyaspor’un 3 puan hasreti 4 maça çıktı ancak Anadolu ekibi zorlu maçta 1 puan kurtarmış oldu.

ERTAÇ ÖZBİR YILDIZLAŞTI, LİDERLE FARK AÇILDI

Cezası nedeniyle maçı tribünden takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçında ilk 11’de rotasyona gitti. Ancak verimsiz geçen ilk yarının ardından Kerem Aktürkoğlu, Alexandru Cicaldau, Sofiaen Feghouli gibi isimleri sahaya süren Terim’in bu hamlesi oyuna etki etti, ancak skora yansıması olmadı. Sarı kırmızılı ekibin bir topu direkten dönerken, Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir kurtarışlarıyla Galatasaray’a geçit vermedi.

Lider Trabzonspor’un kazandığı haftada puan kaybı yaşayan Galatasaray 22 puana ulaştı ancak, bordo mavili ekiple arasındaki puan farkı 14’e yükseldi ve 8. sırada kaldı. Puan tablosunda alt taraftan kurtulma mücadelesi veren 17. sıradaki Yeni Malatyaspor ise, 13 puana ulaştı. Galatasaray ligde bir sonraki maçında Altay’ı ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise, deplasmanda Konyaspor’a konuk olacak.

MUSLERA’DAN KRİTİK KURTARIŞLAR

Maçtaki ilk tehlikeli atak 31. dakikada ev sahibi Yeni Malatyaspor’dan geldi. Jospin Nshimirimana’nın pasıyla topla buluşan Mounir Chouiar’un ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta Fernando Muslera son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Bu pozisyondan iki dakika sonra yine sol kanattan Oussama Haddadi topla birlikte ceza sahası içine girdi. Son çizgiye inen Haddadi’nin kaleye doğru yaptığı vuruşu Muslera ayaklarıyla çıkardı ve net bir gole izin vermedi. İlk yarıda iki takım da orta saha mücaledesi şeklinde geçen maçta gol atamayınca soyunma odasına 0-0’lık beraberlikle girildi.

GALATASARAY DEĞİŞİKLİKLERLE BAŞLADI

İlk yarıda Yeni Malatyaspor karşısında fazla etkili olamayan Galatasaray, ikinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başladı. Sarı kırmızılı ekipte Barış Alper Yılmaz ve Emre Kılınç oyundan alınırken, Kerem Aktürkoğlu ve Alexandru Cicaldau oyuna dahil oldu. Bu oyuncu değişikliklerinin etkisi çabuk oldu.

Maçın 46. dakikasında Patrick Van Aanholt’un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mbaye Diagne gelişine vurdu. Direkten dönen top kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.

Bu pozisyondan iki dakika sonra Ryan Babel’in pasında topla buluşan Cicaldau rakibinden şık bir şekilde sıyrılıp şutunu çekti. Ancak kaleci Ertaç gole izin vermedi. Kalan dakikalarda Galatasaray’ın baskıları sonuçsuz kalınca mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 13 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Valencia 15 19
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 15 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7