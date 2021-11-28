Galatasaray, Malatya'da puan kaybetti!

Avrupa'da doludizgin giden ancak Süper Lig'de aynı performansı gösteremeyen Galatasaray'ın, lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı da iyice açılmış oldu.

Avrupa Ligi’nde Marsilya’yı 4-2 yenerek bir üst tura yükselmeyi garantileyen Galatasaray, Süper Lig’deki galibiyet hasretini Yeni Malatyaspor deplasmanında da dindirmeyi başaramadı. Fatih Karagümrük ile berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe’ye evinde yenilen Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanından 0-0’lık beraberlikle ayrıldı ve ligde galibiyet hasretini üç maça çıkardı. Ligde son üç maçını kaybeden Yeni Malatyaspor’un 3 puan hasreti 4 maça çıktı ancak Anadolu ekibi zorlu maçta 1 puan kurtarmış oldu.

ERTAÇ ÖZBİR YILDIZLAŞTI, LİDERLE FARK AÇILDI

Cezası nedeniyle maçı tribünden takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçında ilk 11’de rotasyona gitti. Ancak verimsiz geçen ilk yarının ardından Kerem Aktürkoğlu, Alexandru Cicaldau, Sofiaen Feghouli gibi isimleri sahaya süren Terim’in bu hamlesi oyuna etki etti, ancak skora yansıması olmadı. Sarı kırmızılı ekibin bir topu direkten dönerken, Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir kurtarışlarıyla Galatasaray’a geçit vermedi.

Lider Trabzonspor’un kazandığı haftada puan kaybı yaşayan Galatasaray 22 puana ulaştı ancak, bordo mavili ekiple arasındaki puan farkı 14’e yükseldi ve 8. sırada kaldı. Puan tablosunda alt taraftan kurtulma mücadelesi veren 17. sıradaki Yeni Malatyaspor ise, 13 puana ulaştı. Galatasaray ligde bir sonraki maçında Altay’ı ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise, deplasmanda Konyaspor’a konuk olacak.

MUSLERA’DAN KRİTİK KURTARIŞLAR

Maçtaki ilk tehlikeli atak 31. dakikada ev sahibi Yeni Malatyaspor’dan geldi. Jospin Nshimirimana’nın pasıyla topla buluşan Mounir Chouiar’un ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta Fernando Muslera son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Bu pozisyondan iki dakika sonra yine sol kanattan Oussama Haddadi topla birlikte ceza sahası içine girdi. Son çizgiye inen Haddadi’nin kaleye doğru yaptığı vuruşu Muslera ayaklarıyla çıkardı ve net bir gole izin vermedi. İlk yarıda iki takım da orta saha mücaledesi şeklinde geçen maçta gol atamayınca soyunma odasına 0-0’lık beraberlikle girildi.

GALATASARAY DEĞİŞİKLİKLERLE BAŞLADI

İlk yarıda Yeni Malatyaspor karşısında fazla etkili olamayan Galatasaray, ikinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başladı. Sarı kırmızılı ekipte Barış Alper Yılmaz ve Emre Kılınç oyundan alınırken, Kerem Aktürkoğlu ve Alexandru Cicaldau oyuna dahil oldu. Bu oyuncu değişikliklerinin etkisi çabuk oldu.

Maçın 46. dakikasında Patrick Van Aanholt’un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mbaye Diagne gelişine vurdu. Direkten dönen top kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.

Bu pozisyondan iki dakika sonra Ryan Babel’in pasında topla buluşan Cicaldau rakibinden şık bir şekilde sıyrılıp şutunu çekti. Ancak kaleci Ertaç gole izin vermedi. Kalan dakikalarda Galatasaray’ın baskıları sonuçsuz kalınca mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.