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Galatasaray maçı öncesi olay paylaşım!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, sarı kırmızılı ekiple kozlarını paylaşacağı mücadele öncesinde sosyal medyada çok konuşulan bir paylaşıma imza attı.

Spor 18.10.2021, 14:11 18.10.2021, 14:16
Galatasaray maçı öncesi olay paylaşım!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Lokomotiv Moskova, 21 Ekim Perşembe günü oynanacak maç öncesinde son günlerin popüler dizisi Squid Game temalı bir paylaşımda bulundu.

Kulübün resmi kanalları aracılığıyla paylaşılan videoda, dizide yer alan maskeli ekibi temsilen tesislere gelen üç kişilik grubun, oyuncuların soyunma odasına kulübün logosunun işlendiği Squid Game şekeri bıraktığı görülüyor.

Dizinin senaryosuna göre; yalnızca şekerin üzerindeki motifleri kırmadan çıkaranlar hayatta kalabiliyordu.

Galatasaray da Beşiktaş maçından sonra paylaşmıştı

Galatasaray, son günlerin popüler dizisi Squid Game temalı bir paylaşım yapmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olduğu maçın ardından yaptığı paylaşımda "Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz" ifadelerini kullanmıştı. 

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