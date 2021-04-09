Son Dakika
Başkan Ödül, “Veteriner Hekimler Kovid-19 aşısında öncelikli grup içerisinde yer almalı ve ivedilikle aşılanmalıdırlar”
Galatasaray maçı öncesi Karagümrük'ten üzücü haber
Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fatih Karagümrük'te 2 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Spor 09.04.2021, 15:37
4
Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fatih Karagümrük'te 2 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Fatih Karagümrük'ün yaptığı açıklama!
Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia’nın test sonuçları pozitif çıkmıştır.
Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir.