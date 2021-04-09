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Galatasaray maçı öncesi Karagümrük'ten üzücü haber

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fatih Karagümrük'te 2 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Spor 09.04.2021, 15:37
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Galatasaray maçı öncesi Karagümrük'ten üzücü haber

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fatih Karagümrük'te 2 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Fatih Karagümrük'ün yaptığı açıklama!

Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia’nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. 

Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir.

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