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Galatasaray ligdeki ikinci galibiyetini aldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Spor 19.08.2022, 23:06
Galatasaray ligdeki ikinci galibiyetini aldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Ümraniyespor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, ikinci yarıda oyuna giren Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’in golü ile sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Aslan ligin ilk haftasında Antalyaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederken, geçtiğimiz hafta evinde Giresunspor’a 1-0 yenilmişti.

Sarı-kırmızılılar gelecek deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

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