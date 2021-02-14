Son Dakika
Galatasaray ligde seriyi 6’ya çıkardı
Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig’deki galibiyet serisini 6’ya çıkardı.
Spor 14.02.2021, 17:59
4
Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig’deki galibiyet serisini 6’ya çıkardı.Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden Galatasaray, yenilmezliğini sürdürdü. Ligde son olarak Beşiktaş’a deplasmanda mağlup olan sarı-kırmızılılar daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa’yı mağlup etti. Bu karşılaşmalarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.