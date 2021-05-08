Galatasaray, lider Beşiktaş'ı 3-1 devirdi!

Süper Lig’in 40. haftasında ligin kaderini belirleyecek dev maçta Galatasaray Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti. Şampiyonluk yarışında kıyasıya bir mücadele veren iki takımın kapışmasında sahasında gülen taraf sarı kırmızılılar oldu.

Bitime 2 hafta kala puan farkını 3’e düşüren Cimbom, ligin ilk devresinde 2-0 kaybettiği Beşiktaş’a karşı ikili averajı da eşitlemiş oldu ve yarış genel averaja kaldı.

Babel, Falcao ve Arda Turan’ın golleri ile kazanan Galatasaray puanını 78’e çıkardı. Tek golü Ghezal’la penaltıdan atan Beşiktaş ise 81 puanda kaldı.

Fenerbahçe de Ankara’da 2-1 kazanarak puanını 79’a çıkardı şampiyonluk yarışı son 2 haftaya kaldı.

İŞTE DEV DERBİDE YAŞANANLAR

Maçın hemen başında sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzaln’ın ceza alanına gönderdiği ortasında Welinton Silva kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi fakat yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor. VAR incelemesi de ofsaytı teyit edince ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

Galatasaray Ryan Babel’in attığı gol ile Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. Gedson Fernandes’in defansın arkasına attığı uzun pasta Ryan Babel kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Ryan Babel’in ceza sahası içi sol çaprazdan sol ayağıyla topu ağlara gönderirken yan hakemin ofsayt bayrağı kalktı. Sonrası VAR incelemesi ile gol geçerlilik kazandı.

40’ta Rachid Ghezzal’ın kullandığı köşe vuruşunda Ryan Donk’un Atiba Hutchinson’ı formasından çekmesi nedeniyle VAR uyarısı geldi ve Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

42’de Beşiktaş Rachid Ghezzal’ın penaltıdan attığı gol ile Galatasaray karşısında durumu 1-1’e getirdi.

Galatasaray 44’te penaltı kazandı. Gedson Fernandes’in serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği ortada Atiba Hutchinson’ın ikili mücadelede Radamel Falcao’yu düşürmesiyle Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Radamel Falcao skoru

2-1 yaptı.

77’de Galatasaray, oyuna ikinci yarıda giren Arda Turan’ın golüyle 3-1 yaptı. Valentin Rosier’in kaprtırdığı topta Emre Kılınç kaleci Ersin Destanoğlu’nu çalımlayıp ceza sahası sağ çizgiden topu Arda Turan’a çevirdi. Altıpasta topla buluşan Arda Turan bekletmeden sağ ayağıyla plase vuruşu ile topu ağlara gönderdi.

SERGEN YALÇIN’DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 7-0 kazanılan Hatayspor maçının 11’inde zorunluğu tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sakatlığı bulunan Kevin N’Koudou’nun yerine Gökhan Töre’yi 11’de görevlendirdi. Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Weliton, Vida ve N’Sakala’dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza’yı sahaya sürdü. Yalçın; hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Atiba ve Ljajic, solunda ise Larin’i 11’de oynattı. Yalçın’ın gol yollarındaki terchisi ise Gökhan Töre oldu oldu. Beşiktaş’ın Galatasaray karşısındaki 11’i şöyle: “Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Gökhan Töre.”

6 İSİM EKSİK

Beşiktaş’ta Galatasaray derbisinde 6 isim görev alamadı. Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Hasic ile Kevin N’Koudou, Vincent Aboubakar ve dün çekilen MR’ın da sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edilen Mensah mücadele kadrosunda dahil edilmedi.

SİYAH-BEYAZLILARDA 4 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş’ta, Galatasaray derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte, 3’er sarı kartı bulunan Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic, derbide sarı kart görmeleri halinde Süper Lig’in 41’inci haftasında iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük maçında takımını yalnız bırakacak.

FATİH TERİM’DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’in 39’uncu haftasında deplasmanda 2-0 kazanılan Gençlerbirliği maçının 11’inde 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sağ bekte Şener Özbayraklı’nın yerine Yedlin’i, sol bekte Ömer Bayram’ın yerine Saracchi’yi, Kerem Aktürkoğlu’nun yerine Onyekuru, Halil Dervişoğlu’nun yerine ise Radamel Falcao’yu 11’de sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş karşısındakki 11’i şöyle: “Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Babel, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Onyekuru, Falcao.”

FALCAO 7 MAÇ SONRA 11’DE

Sarı-kırmızılı ekipte, Beşiktaş karşısında mücadeleye 11’de başlayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, 7 maç sonra bir karşılaşmada ilk 11’de görev aldı. Son olarak iç sahada 4-3 kaybedilen Çaykur Rizespor maçında 11’de görev alan tecrübeli golcü, Hatayspor maçında 45 dakika görev aldı. Karagümrük maçında yedek kulübesinde oturan Falcao, antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışmasının ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarının kadrosuna dahil edilmedi. Kolombiyalı, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında ise oyuna sonradan dahil oldu.

ONYEKURU 4 MAÇ SONRA KADRODA

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Henry Onyekuru, derbi ile birlikte geri döndü. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarının kadrosunda yer almayan Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş karşısında 6 maç sonra maça 11’de başladı. Nijeryalı kanat oyuncusu, son olarak deplasmanda 3-0 kaybedilen Hatayspor maçında 11’de görev almıştı.

GALATASARAY’DA SINIRDA TEK İSİM

Sarı-kırmızılı ekipte, Beşiktaş maçı öncesinde sarı kart sınırında tek isim bulunuyor. Arda Turan, derbide sarı kart görmesi halinde Süper Lig’in 41’inci haftasında deplasmanda oynanacak Yukatel Denizlispor maçında takımını yalnız bırakacak.