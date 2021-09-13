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TOKİ’den İmamoğlu’nun açıklamaları ve bazı basın yayın organlarında çıkan iddialara ilişkin açıklama
Galatasaray, Lazio maçının Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı. Sarı kırmızılılar, 124 gün sonra evinde taraftarının önüne çıkacak.
Galatasaray, Lazio maçının Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı. Sarı kırmızılılar, 124 gün sonra evinde taraftarının önüne çıkacak.
Spor 13.09.2021, 16:59
Galatasaray, Lazio maçının Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı. Sarı kırmızılılar, 124 gün sonra evinde taraftarının önüne çıkacak.