Son Dakika
Başkan Büyüksimitci: “Hükümetimizin, asgari ücreti çalışanlarımızın mutlu olacağı düzeye getireceğine inanıyorum”
Galatasaray laktat testinden geçti
Galatasaray, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Oyunculara laktat testi uygulandı.
Spor 30.06.2022, 21:25
Galatasaray, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Oyunculara laktat testi uygulandı.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün yapılan antrenmanda oyunculara laktat testi uygulandı.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.