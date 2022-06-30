banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı
Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı
ABD Başkanı Joe Biden'den F-16 açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden'den F-16 açıklaması
Haftalık kirası 1.8 milyon avro
Haftalık kirası 1.8 milyon avro
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Galatasaray laktat testinden geçti

Galatasaray, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Oyunculara laktat testi uygulandı.

Spor 30.06.2022, 21:25
Galatasaray laktat testinden geçti

Galatasaray, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Oyunculara laktat testi uygulandı.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün yapılan antrenmanda oyunculara laktat testi uygulandı.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Yorumlar (0)
23°
açık