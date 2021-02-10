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Galatasaray, kupaya veda etti

Spor 10.02.2021, 23:23
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Galatasaray, kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı deplasmanda 3-2 yenerek yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. İki takım geçtiğimiz sezon da kupada çeyrek finalde karşılaşmıştı. Turuncu-yeşilliler ilk maçı evinde 2-0 kazanıp, deplasmanda ise 3-1 mağlup olmasına rağmen turu geçen ekip olmuştu.

Maçtan dakikalar

24. dakikada Davidson'un pasında ceza sahası içi sağ tarafından Efecan topla buluştu. Efecan'ın son çizgiye inerek yaptığı ortada sağ çaprazdan Salih'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

31. dakikada Marafona'nın uzun pasıyla Banacar Galatasaray yarı sahasının ortalarında topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Babacar'ın Marcao'yu çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

33. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Yedlin'in yerden ortasında Mustafa Muhammed'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

34. dakikada Efecan'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Babacar'ın ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.41. dakikada Davidson'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Salih'in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

47. dakikada Marcao'nun ceza sahası içi sağ tarafında Tayfur'a yaptığı müdahaleyi hakem Abdulkadir Bitigen penaltı olarak değerlendirdi.

48. dakikada beyaz noktaya gelen Babacar'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

62. dakikada sağ kanatta topla birlikte ilerleyen Kerem'in, Emre Kılınç ile verkaça girdikten sonra rakibini çalımlayıp ceza sahasından yaptığı vuruşu kaleci Marafona ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

64. dakikada Belhanda'nın ara pasında ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Mustafa Muhammed'in vuruşunda top sol yan direkten oyun alanına döndü.

70. dakikada Yedlin'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında Onyekuru'nun kafa vuruşunda kaleci Marafona'nın ayaklarıyla dokunduğu top direğe de çarptıktan sonra savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

74. dakikada sağ kanattan süratle ceza sahasına giren Yedlin'in son çizgiye inip penaltı noktasına çevirdiği pasta Emre Kılınç'ın vuruşu savunmadan döndü. Meşin yuvarlağı yine ceza alanında önünde bulan Onyekuru'nun şutunu kaleci Marafona kornere gönderdi.

83. dakikada sağ kanatta yaptığı baskı sonucu Alanyaspor savunmasından topu kapan Gedson Fernandes'in ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan yaptığı vuruş kaleciden sekti. Dönen topta Mustafa Muhammed'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-3

85. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Mustafa Muhammed'in kafa vuruşu kaleci Marafona'da kaldı.

90+4. dakikada Emre Akbaba'nın sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortaya Muhammed'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topa sağ çaprazdan Gedson Fernandes'in sert şutu filelere gitti. 2-3

Stat: TT

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir (Ömer dk. 46), Taylan (Etebo dk. 46), Babel (Kerem dk. 46), Onyekuru, Emre Kılınç (Emre Akbaba dk. 84 ?), Belhanda (Gedson Fernandes dk. 66), Mustafa Muhammed

Yedekler: Fatih, Şener, Linnes, Luyindama, Oğulcan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Caulker, Fatih, Moubandje, Salih (Siopis dk. 76), Berkan, Efecan (Bareiro dk. 82 ?), Davidson (Kadzior dk. 83 ?), Umut (Ceyhun dk. 67), Babacar (Mustafa dk. 76)

Yedekler: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Hasan Hüseyin, Efkan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Babacar (dk. 31 ve 48 pen.), Salih (dk. 41) (Aytemiz Alanyspor), Mustafa Muhammed (dk. 83), Gedson Fernandes (dk. 90+4) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mustafa Pektemek, Siopis, Fatih (Aytemiz Alanyaspor), Marcao (Galatasaray)

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