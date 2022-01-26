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Galatasaray Kulübü: "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir."
Galatasaray Kulübü: "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan’ın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."
Galatasaray Kulübü: "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan’ın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."
Galatasaray Kulübü: "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan’ın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."
Spor 26.01.2022, 20:12
Galatasaray Kulübü: "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan’ın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."