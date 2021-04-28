Galatasaray-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor'u ağırlayacak.
Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakaya hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Galatasaray - Konyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Süper Lig'de 35 maç oynayan Galatasaray, 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 38. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.
Konyaspor ise yaptığı 35 maçın 10'unu kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünü de kaybetti. Yeşil-beyazlı ekip hanesine yazdırdığı 42 puanla haftaya averajla 11. sırada başladı.
MUHTEMEL 11’LER
Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Kerem, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Halil, Muhammed
Konyaspor: Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi