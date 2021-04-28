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Galatasaray-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

Spor 28.04.2021, 13:58
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Galatasaray-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakaya hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Galatasaray - Konyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Süper Lig'de 35 maç oynayan Galatasaray, 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 38. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Konyaspor ise yaptığı 35 maçın 10'unu kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünü de kaybetti. Yeşil-beyazlı ekip hanesine yazdırdığı 42 puanla haftaya averajla 11. sırada başladı.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Kerem, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Halil, Muhammed

Konyaspor: Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi

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