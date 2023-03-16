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Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor 16.03.2023, 14:04
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla tamamlandı. Sarı-kırmızılılar bugün Konya’ya gidecek.
Galatasaray, Süper Lig’in 26. haftasında yarın saat 20.00’de deplasmanda Konyaspor’a konuk olacak.