Galatasaray, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in dokuzuncu haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durulan bir taktik çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Fernando Muslera ve DeAndre Yedlin antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.