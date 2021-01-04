banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Kadir Topbaş diyalize bağlandı
Kadir Topbaş diyalize bağlandı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kentsel dönüşüm masası kurdurdu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kentsel dönüşüm masası kurdurdu
Büyük mücadele sona erdi: İşte MasterChef şampiyonu!
Büyük mücadele sona erdi: İşte MasterChef şampiyonu!
2020 aralık ayı enflasyonu belli oldu!
2020 aralık ayı enflasyonu belli oldu!

Galatasaray, Konyaspor deplasmanında

Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor ile ligde 39. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 28’e 2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor 04.01.2021, 10:37
6
Galatasaray, Konyaspor deplasmanında

Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor ile ligde 39. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 28’e 2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00’da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 16 haftada sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle aldığı 30 puan ve averajla üçüncü sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 19 puanla 12. sırada yer alıyor.

39. randevu

Konyaspor ile Galatasaray, lig tarihinde bugüne kadar 38 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 28 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. Geride kalan 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Cimbom’un 75 golüne Konya ekibi 21 golle yanıt verdi.

İki takım arasında geçen sezon İstanbul’da oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona ererken, Konya’daki karşılaşmayı Galatasaray 3-0’lık skorla kazanmıştı.

Aslan Konya’ya en son 2003 yılında yenildi

Galatasaray, ligde Konyaspor’a 27 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Konya’ya karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0’lık skorla aldı. Söz konusu 27 karşılaşmada Aslan 20 kez galip gelirken, 7 kez de berabere kaldı.

Fatih Terim’in cezası sona eriyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçı ile birlikte cezasını tamamlayacak. Terim, Fatih Karagümrük ile oynanan mücadeleden sonra 5 maç ceza almış, TFF Tahkim Kurulu daha sonra cezayı 4’e indirmişti. Deneyimli teknik adam, Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında takımının yanında olamamıştı.

Emre, Marcao ve Arda cezalı

Galatasaray’da Konyaspor maçı önces 3 futbolcu cezalı durumda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Emre Kılınç kırmızı kart, Marcao ve Arda Turan da sarı kart cezasından dolayı Konyaspor maçında takımının yanında olamayacak.

Sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Etebo ve Radamel Falcao ile yılbaşı kutlamasında elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi gören Omar Elabdellaoui maçın kadrosunda bulunamayacak.

3 futbolcu ceza sınırında

Konyaspor müsabakası öncesinde Galatasaray’da ayrıca 3 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Christian Luyindama, Younes Belhanda ve Ömer Bayram sarı kart sınırında olan futbolcular. 3 futbolcu mücadelede sarı kart görmesi halinde Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

Antalyaspor maçında sarı kart cezasından dolayı oynayamayan Taylan Antalyalı, Konyaspor maçı ile birlikte sahadaki yerini alabilecek.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 7 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan aldı. Cimbom bu 7 maçta 13 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Aslan dış sahada son olarak Trabzonspor’u 2-0 mağlup etmişti.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 15 karşılaşmada rakip fileleri 25 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar kalesinde ise 10 gol gördü. Aslan bu performansıyla 21 takım içerisinde en az gol yiyen ekip olarak yer alıyor.
Yorumlar (0)
banner429
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 15 31
2. Alanyaspor 16 30
3. Galatasaray 15 30
4. Gaziantep FK 15 28
5. Hatayspor 15 27
6. Fenerbahçe 14 26
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. İstanbulspor 16 31
5. Tuzlaspor 17 30
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 16 16
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 16 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Everton 16 29
7. Aston Villa 15 26
8. Chelsea 17 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Real Betis 17 20
11. Eibar 17 19
12. Cádiz 16 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Elche 15 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12