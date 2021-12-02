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Bakan Koca: "(Nursinersen etkin maddeli ilaç) Bu ilacı kullanan hastalar için ’tedavi almaya uygunluk’ kriterlerinde hastaları zorlayan kriterler kaldırılmıştır."
Bakan Koca: “SMA önlem alınması mümkün bir hastalıktır. Bu amaçla evlilik öncesi çiftlere ve yenidoğan bebeklere SMA taraması uygulamasını başlatıyoruz.”
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattı.
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattı.
Spor 02.12.2021, 16:36
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattı.