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Almanya’da 40 Rus diplomat istenmeyen kişi ilan edilerek, 5 gün içinde ülkeyi terk etmeleri istendi.
Galatasaray: "Kerem Aktürkoğlu’nun çekilen MR’ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi"
Türkiye Voleybol Federasyonu, Altyapı Kadın Milli Takımlar Koordinatörlüğü görevine Reşat Yazıcıoğulları’nı getirdi
Galatasaray: "Kerem Aktürkoğlu’nun çekilen MR’ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi"
Galatasaray: "Kerem Aktürkoğlu’nun çekilen MR’ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi"
Spor 04.04.2022, 19:12
Galatasaray: "Kerem Aktürkoğlu’nun çekilen MR’ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi"