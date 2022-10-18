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Galatasaray, Kastamonuspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur’da GMG Kastamonuspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor 18.10.2022, 21:16
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur’da GMG Kastamonuspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın saat 21.00’de GMG Kastamonuspor’u konuk edecek.