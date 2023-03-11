Galatasaray, Kasımpaşa'yı tek golle geçti. Üst üste 14 galibiyet alarak tarihe geçti
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Zaniolo'nun attığı golle sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.
GALATASARAY 1-0 KASIMPAŞA
Maçtan Dakikalar
33. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Sacha Boey'in çevirdiği topu Kerem, bekletmeden topuk pası verdi. Savunmanın uzaklaştırdığı meşin yuvarlağı önünde bulan Torreira'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Günay topu kornere çeldi.
40. dakikada sağ kanattan Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu takip eden Hajradinovic'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı.
41. dakikada Kerem'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Icardi'nin kafa vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.
45+1. dakikada Kerem'in sol kanattan savunma arkasına gönderdiği pasta sırtı dönük topu kontrol eden Icardi, altıpas üzerinden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.
57. dakikada rakibinden sıyrılan Rashica, sağ çaprazdan ceza sahası içine koşu yapan Zaniolo'nun önüne pasını aktardı. Zaniolo, tek vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
63. dakikada Sacha Boey'in sağ taraftan ortasında Icardi penaltı noktası üzerinde topu kontrol edemedi. Topu önünde bulan Kerem'in şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak oyun alanına döndü.
90+8. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Sergio Oliverira'nın şutunda top uzak direğin dibinden dışarı gitti.
Stat: Nef
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira (Berkan Kutlu dk. 72), Sergio Oliveira, Yunus Akgün (Nicolo Zaniolo dk. 46), Juan Mata (Milot Rashica dk. 22), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 71), Mauro Icardi (Bafetimbi Gomis dk. 90 ?)
Yedekler: Okan Kocuk, Leo Dubois, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Ryan Donk, Djilobodji, Yasin Özcan (Florent Hadergjonaj dk. 73), Mickael Tırpan (Aytaç Kara dk. 82 ?), Mickael Malsa (Ali Nojedeh dk. 72), Haris Hajradinovic, Mamadou Fall, Mounir Chouiar (Ahmet Engin dk. 90+2 ?), Fode Koita (Ali Demirel dk. 82 ?)
Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Tarkan Serbest, Gökhan Gül, Berat Kalkan
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Gol: Zaniolo (dk. 57) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Malsa, Tırpan (Kasımpaşa), Torreira, Nelsson, Zaniolo (Galatasaray)