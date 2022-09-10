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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor 10.09.2022, 20:47
Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, ligin 6. haftasında yarın saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Kasımpaşa’ya konuk olacak.

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