Galatasaray kaosun eşiğinde!

SÖZCÜ'nün 5 Mayıs'ta ‘Seçim Kaosu' başlığıyla gündeme getirip hem yönetim hem de futbol takımıyla ilgili sıkıntıların büyüklüğünü dile getirdiği haber doğrulandı! Sezonu 2 gol averajıyla 2. sırada bitiren sarı-kırmızılılarda her açıdan belirsizlik yaşanıyor. Kulüp adeta kaosun eşiğinde. Ne yönetim ne hoca ne de bütçe belli.

İşte son durum:

Terim, Yeni Malatya maçı sonrası soyunma odasında futbolculardan helallik istedi; ardından yaptığı açıklamada çok sert sözlerle yönetimi hedef alıp kontratının bittiğini söyledi.

Ayrılık sinyali veren deneyimli hocanın durumu belirsiz. Florya Metin Oktay Tesisleri haziranda büyük ihtimalle boş kalacak.

Pandemi ile ilgili yeni genelgenin ardından seçim hazirana kaldı ama tarihi bilinmiyor. Kulübün yeni başkanı ve yönetimi belirsiz.

Kadroda zorunlu değişim olacak. 5'i kiralık, 12 futbolcunun kontratı sonlanıyor. Transfer görüşmelerini kim, nasıl yapacak, bilinmiyor.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 20 veya 21 Temmuz'da. Yaklaşık 2 ay sonra. Takım ne zaman toplanacak, kim, hangi transferleri yapacak, soru işareti.

“Umarım herkes farkındadır”

Fatih Terim, SÖZCÜ'nün dile getirdiği kaotik durumu Yeni Malatya maçı sonrası bizzat özetledi:

“Üzülerek söylüyorum ki bu hafta sonunda dahi takımın teknik direktörü, yeşil sahada veya idari anlamda görev alabilecek kaptanı da dahil olmak üzere birçok oyuncusu serbest kalacak. Takip ettiğimiz ve görüşme halinde olduğumuz oyuncuların tercihleri başka olacak. Galatasaray'ın her zaman en güçlü olması adına çok kritik bir süreçteyiz. Umarım herkes bunun farkındadır.”

‘Gidiyorum’ dedi, gitti

Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz'in “Kulübün imkânlarıyla ABD'ye ve Bodrum'a gidiyor” sözlerine cevap verirken “Ben ailemle Bodrum'a gidiyorum. ABD'ye gidemiyorum, vizem yokmuş. Onu da verdim, vize almaya çalışıyorum. Oradan da belki ABD yaparım” dedi. Kurt hoca dün dediğini yaptı ve Bodrum'a gitti.

Gedson veda etti

Şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da ilk ayrılık resmileşti. Devre arasında Portekiz ekibi Benfica'dan sezon sonuna kadar kiralanan Gedson Fernandes, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda etti. Genç yıldız 18 maçta 1 gol 3 asist katkısı yaptı.

Kontratı bitenler:

Arda Turan

Ryan Donk

Ömer Bayram

Martin Linnes

Şener Özbayraklı

Emre Taşdemir

Emre Akbaba

Gedson (Kiralık)

Saracchi (Kiralık)

Etebo (Kiralık)

Onyekuru (Kiralık)

Halil Dervişoğlu (Kiralık)

sozcu.com/ Mesut YILDIRIM