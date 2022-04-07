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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov İngiliz basınına verdiği demeçte, Rus ordusunun Ukrayna’da büyük kayıplar verdiğini ifade ederek, bunu büyük bir trajedi olarak nitelendirdi.
Galatasaray, Kadınlar EuroCup üçüncüsü
Kadınlar EuroCup’ta mücadele eden Galatasaray ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni karşı karşıya getiren Final Four üçüncülük mücadelesinden sarı-kırmızılı ekip 75-67’lik skorla galip ayrıldı ve organizasyonu üçüncü sırada bitirdi.
Spor 07.04.2022, 21:27
Kadınlar EuroCup’ta mücadele eden Galatasaray ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni karşı karşıya getiren Final Four üçüncülük mücadelesinden sarı-kırmızılı ekip 75-67’lik skorla galip ayrıldı ve organizasyonu üçüncü sırada bitirdi.
Kadınlar EuroCup Final Four üçüncülük mücadelesinde Galatasaray, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 75-67 yenerek üçüncü oldu. Fransa’nın Bourges şehrinde Prado Spor Sarayı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 42-34 önde bitirdi. Galatasaray’da Kaela Davis 17 sayıyla oynarken, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’nde ise Dewanna Bonner 22 sayı kaydetti.