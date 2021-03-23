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Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası’nda ikinci oldu

Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası Final rövanşında Burhan Felek Spor Salonu’nda İtalyan ekibi Saugella Monza ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, rövanşta da 3-0 yenilince turnuvada ikinci oldu.

Spor 23.03.2021, 21:32
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Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası’nda ikinci oldu

Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası Final rövanşında Burhan Felek Spor Salonu’nda İtalyan ekibi Saugella Monza ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, rövanşta da 3-0 yenilince turnuvada ikinci oldu.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Vasileios Vasileiadis, Mirko Jankovic

Galatasaray: İlkin Aydın, Gizem Karadayı, Ergül Eroğlu, Derya Çayırgan, Çağla Akın, Hazal Selin Uygur, Sezen Keşkek, Güldeniz Önal, Nilay Karaağaç, Tatiana Kosheleva, Çağla Salih, Sude Hacımustafaoğlu, Olesia Rykhliuk

Başantrenör: Ataman Güneyligil

Saugella Monza: Carraro, Squarcini, Heyrman, Negretti, Van Hecke, Orro, Begic, Danesi, Orthmann, Meijners, Obossa, Davyskiba, Parrocchiale

Başantrenör: Marco Gaspari

Setler: 17-25, 19-25, 19-25

Süre: 67 dakika (22, 23, 22)
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