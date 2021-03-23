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Adana’nın Kozan ilçesinde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu müstakil evde yangın çıkarken, evde bulunan 2’si çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri
Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası Finali rövanşında İtalyan ekibi Saugella Monza’ya iki set verdi ve kupada ikinci oldu.
Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası Finali rövanşında İtalyan ekibi Saugella Monza’ya iki set verdi ve kupada ikinci oldu.
Spor 23.03.2021, 20:51
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Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası Finali rövanşında İtalyan ekibi Saugella Monza’ya iki set verdi ve kupada ikinci oldu.