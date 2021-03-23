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Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası Finali rövanşında İtalyan ekibi Saugella Monza’ya iki set verdi ve kupada ikinci oldu.

Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası Finali rövanşında İtalyan ekibi Saugella Monza’ya iki set verdi ve kupada ikinci oldu.

Spor 23.03.2021, 20:51
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Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası Finali rövanşında İtalyan ekibi Saugella Monza’ya iki set verdi ve kupada ikinci oldu.
Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası Finali rövanşında İtalyan ekibi Saugella Monza’ya iki set verdi ve kupada ikinci oldu.
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