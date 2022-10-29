Galatasaray Kadın Futbol Takımı 3’te 3 yaptı

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nun 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı’nı 2-0 mağlup etti ve 3’te 3 yaptı.

Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nun 3. haftasında Galatasaray, 1207 Antalyaspor’a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 31. dakikasında Emine Ecem Esen ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamladı. Maçın son anlarında 89. dakikada Yağmur Uraz’ın golüyle farkı ikiye çıkaran Galatasaray, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Ligde oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, ligde yoluna kayıpsız devam etti.

Galatasaray, Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nun 4. haftasında 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Ataşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.