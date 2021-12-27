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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’na yeni sponsor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, anlaşma yapılan firmanın sahibinin Galatasaray Spor Kulübü’nün eski bir sporcusu olduğunu belirterek, “Burada mutluluk ve gururla oturuyorum” dedi.

Spor 27.12.2021, 11:28
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’na yeni sponsor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, anlaşma yapılan firmanın sahibinin Galatasaray Spor Kulübü’nün eski bir sporcusu olduğunu belirterek, “Burada mutluluk ve gururla oturuyorum” dedi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, şort sponsorluğu için Mixmey ile anlaşmaya vardı. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık ve firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Ulutürk’ün katıldığı toplantı, Nef Stadyumu’nda yapıldı. İlk olarak konuşan Bikem Kanık, güzel bir gün olduğunu ifade ederek, “Hep söylediğimiz gibi, sponsorlarımızla sadece takımlarımıza finansal destek sağlamak için değil, birlikte uzun vadeli fikirlerimizi paylaştığımız bir işbirliğine çıkıyoruz. Bu bağlamda özellikle, amatör sporlarda çok önemsediğimiz kavramlar var. Özkaynaklarımıza dönmek, sporcu sağlığına katkıda bulunmak asli görevlerimiz. Ürünlerinin, bizimle çok örtüştüğünü düşünüyoruz. Şimdilik yarım sezonluk şort sponsorluğuyla başladık. Ama ilerleyen dönemlerde bizimle birlikte olacaklarını düşünüyorum. Bugün burada beni mutlu eden bir şey daha var. İkimiz de Galatasaray’ın eski lisanslı sporcusuyuz. Galatasaray’ın 2 kadın eski sporcusu olarak burada oturuyoruz ve yeni yetişecek gençler için anlaşmaya imza atıyoruz. Bu çok anlamlı” dedi.

“Şu anda takviye düşünmüyoruz”

Kadın basketbol takımında yaşanan sakatlıklar sonrasında takviye yapılıp yapılmayacağıyla ilgili de konuşan Kanık, “Bu kadar yoğun geçen sezonlarda sakatlıklar oluyor. Bu çok doğal. Arka arkaya birkaç oyuncumuz sakatlandı fakat bunların hiçbirisi uzun süreli sakatlıklar değil. Sağlık sorunları nedeniyle ABD’ye gitmesi gerekiyordu. Anite’nin sakatlığı iyileşmek üzere. Kısa süreli sakatlıklarda hiçbir takımda yerine oyuncu alınmaz. Daha uzun süreli sakatlıklarda düşünülebilir. Takımımız iyi bir seri yakalamıştı sakatlıklar öncesinde. Oyuncularımız geri gelip birlikte oynamaya başlayınca aynı momentumu yakalayacağımızı düşünüyorum. Ekstra bir transfer konusunda teknik ekiple görüşmemiz olmadı. Çünkü bunlar normal sezonda olabilecek sakatlıklar” dedi.

Ulutürk: “Çocuklarımın doğumundan sonra hayatımın en mutlu ve gururlu günü”

7 yaşında Galatasaray Spor Kulübü’ne spor yapmak için adım attığını söyleyerek sözlerine başlayan Gülçin Ulutürk de, “50 sene önce Galatasaray’ın sporcusu olarak bu camiaya adım attım. Ben burada sadece spor yapmayı öğrenmedim, ben burada yaşamayı öğrendim, spor ahlakını öğrendim. Bu öğrendiklerim daha sonra iş hayatımda, özel hayatımda benim için çok önemli öğretiler oldu. Galatasaray bana sadece spor yapmayı değil, rakibe saygıyı, kaybetmenin de kazanmak kadar doğal olduğunu öğretti. Ben de bunu hayat düsturu olarak edindim ve bugün buradayım. Markamızla Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’na şort sponsoru olduk. Çok gururluyum. Bana çok şey katmış bir camiaya ben de 50 sene sonra bile olsa bir şeyleri geri verebiliyorum diye düşünüyorum. Bu çok büyük bir gurur kaynağı. Galatasaray’dan yetişmiş bir sporcuyum, Türk kadınıyım ve Türk kadınının gücünü, dinamizmini, başarısını temsil eden Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın şort sponsoru olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Dilerim ki bu beraberliğimiz yarım sezonla kalmayacak, diğer branşlarda da sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz. Çocuklarımın doğumundan sonra hayatımın en mutlu ve gururlu günü bugün diyebilirim” dedi.

Takımın da her zaman arkasında olduklarını söyleyen Ulutürk, “Başarılarında bizim bir katkımız olacaksa, bundan mutluluk ve gurur duyarız. Aslında bunun öncesinde benim yöneticisi olduğum başka bir şirketle, tekerlekli sandalye basketbol takımına sponsor olmuştuk. O gün de çok mutlu olmuştum ama bugün özellikle kadın basketbol takımına bu anlamda katkıda bulunabilirsek benden daha mutlusu olmaz” diye konuştu.

Açıklamaların ardından fotoğraf çekimiyle birlikte toplantı sona erdi.

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