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Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, sistemin kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezası istedi.
Galatasaray: "İzinli olduğu dönemde Fransa’ya giden ve burada yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıkan Sacha Boey, karantina dönemi yarın tamamlandıktan sonra Türkiye’ye dönecek."
Galatasaray: "İzinli olduğu dönemde Fransa’ya giden ve burada yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıkan Sacha Boey, karantina dönemi yarın tamamlandıktan sonra Türkiye’ye dönecek."
Spor 31.03.2022, 15:41
Galatasaray: "İzinli olduğu dönemde Fransa’ya giden ve burada yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıkan Sacha Boey, karantina dönemi yarın tamamlandıktan sonra Türkiye’ye dönecek."