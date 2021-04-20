Galatasaray istedi, Fenerbahçe kaptı!

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Sarı lacivertliler sürpriz bir transfere imza attı ve Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp'ın transferini bitirdi.

Sabah gazetesi muhabiri Volkan Demir'in haberine göre Fenerbahçe, Kasımpaşa ve U19 Milli Takımı'nın sol beki Çağtay Kurukalıp'ın transferini bitirdi.

Yetiştirme bedeli 50 bin Euro

Sarı lacivertliler, Galatasaray'la da ismi anılan oyuncu için Kasımpaşa'ya 50 bin Euro'luk yetiştirme bedeli ödeyecek. 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp bu sezon Kasımpaşa'da hiçbir Süper Lig mücadelesinde forma giymedi.

Barış Alper Yılmaz da takipte

Fenerbahçe ayrıca Spor Toto 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nün 20 yaşındaki golcüsü Barış Alper Yılmaz için de girişimlere başladı. Ankara Demirspor'dan 2017 yılında Keçiörengücü'ne gelen Barış Alper Yılmaz bu sezon 33 maçta forma giydi ve 6 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

(Ajansspor)