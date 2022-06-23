banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu!

Galatasaray: "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, şirketimiz ile Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

Spor 23.06.2022, 10:58 23.06.2022, 11:04
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu!

Galatasaray: "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, şirketimiz ile Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

Yorumlar (0)
27°
açık