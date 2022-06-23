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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu!
Galatasaray: "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, şirketimiz ile Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır."
Spor 23.06.2022, 10:58 23.06.2022, 11:04
Galatasaray: "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, şirketimiz ile Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır."