Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu!

Metin Öztürk'ün adayının Leeds United'dan ayrılan Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa olduğu iddia edildi. Öztürk'ün Arjantinli hocayla görüş alışverişinde bulunduğu ve prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

PREMİER LİG'DE GÖREV ALMIŞTI

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United takımını çalıştıran tecrübeli teknik direktör Bielsa, takımın başında çıktığı 170 maçta 1.61 puan ortalaması yakaladı.

KISA FRANSA MACERASI

1 sene Marsilya geçmişi ve 4 aylık Lille kariyeri olan Arjantinli teknik adamın kariyerinde sadece İngiltere 2. Lig şampiyonu olan Bielsa'nın 1 kupa bulunuyor.

Bir diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun ise Rudi Garcia ile çalışmayı düşündüğü kaydedildi.

FRANSA'NIN PİRİ

Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayı olan Rudi Garcia, teknik adamlık kariyerine Fransa'da başlamış ve kariyeri boyunca sadece Fransız takımlarını çalıştırmış birisi.

2 KUPALI

Tecrübeli teknik adam 2010/11 sezonunda Lille'in başındayken unutulmayan başarılar imza atmıştı. Takımıyla 5 senede 256 maça çıkan Garcia, Fransız Şampiyonluğu ve Fransız Kupa Şampiyonluğunu kazanmıştır. (sabah)