Galatasaray'ın Squid Game göndermesine Beşiktaş'tan cevap gecikmedi

Gaatasaray, Beşiktaş'ın Başakşehir mağlubiyetinin ardından yaptığı Squid Game temalı 4 yıldızla ve 'Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz' ifadeleri yer alan bir paylaşım yapmıştı.

"OYUNCU ELENDİ"

Beşiktaş'tan gelen paylaşımda Larin'in attığı ilk golde Galatasaraylı oyuncular dizinin formatında elenirken gösterildi. Videonun sonunda ise Galatasaray'ın daha önce paylaştığı yıldızın parçalandığı gösterildi ve 'Oyuncu Elendi' şeklinde ifade yer aldı.