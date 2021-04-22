Galatasaray'ın pişmanlığı...

5 Milyon Euro bedelle Galatasaray’ın alabileceği Paul Onuachu o dönem Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland takımında oynarken 24 yaşındaydı. 2 Metrelik boyuna rağmen hızı, tekniği ve bitiriciliğiyle Hasan Şaş’In ısrarla alınsın dediği futbolcuyla ilgili Galatasaray aceleci davranmamış ve futbolcu Belçika Ligi takımlarından Genk’e imza atmıştı.

Şu anda Robert Lewandowski’nin ardından 2020/21 sezonunda en fazla gol atan ikinci futbolcu konumunda bulunan Paul Onuachu, Genç formasıyla bu sezon 33 maçta 29 gol atarken 2 de asist yapmıştır. Galatasaray’ın o dönem 5 milyon euro bedelle kadrosuna katmadığı futbolcunun şu anda transfermarkt’a göre bonservis bedeli 17 Milyon Euro ve sağ haklı futbolcunun kulübüyle oyuncunun 30 Haziran 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Fanatik)