Galatasaray'ın pişmanlığı...
Galatasaray’da Erling Haaland pişmanlığı tam unutulmuştu ki bir başka pişmanlık doğdu… Yeni pişmanlığın adı Paul Onuachu. 2019 yılının Ağustos ayında Galatasaray’In gündemine gelen ve hatta o dönem yardımcı antrenör olan Hasan Şaş’ın da 2 kez canlı olarak seyrettiği Paul Onuachu’yu almayan Galatasaray şimdilerde büyük pişmanlık yaşıyor.
5 Milyon Euro bedelle Galatasaray’ın alabileceği Paul Onuachu o dönem Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland takımında oynarken 24 yaşındaydı. 2 Metrelik boyuna rağmen hızı, tekniği ve bitiriciliğiyle Hasan Şaş’In ısrarla alınsın dediği futbolcuyla ilgili Galatasaray aceleci davranmamış ve futbolcu Belçika Ligi takımlarından Genk’e imza atmıştı.
Şu anda Robert Lewandowski’nin ardından 2020/21 sezonunda en fazla gol atan ikinci futbolcu konumunda bulunan Paul Onuachu, Genç formasıyla bu sezon 33 maçta 29 gol atarken 2 de asist yapmıştır. Galatasaray’ın o dönem 5 milyon euro bedelle kadrosuna katmadığı futbolcunun şu anda transfermarkt’a göre bonservis bedeli 17 Milyon Euro ve sağ haklı futbolcunun kulübüyle oyuncunun 30 Haziran 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.
(Fanatik)