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Galatasaray'ın paraları havaya uçuyor!
Aytaç Kara'ya 45 dakika için 6 milyon lira. Galatasaray'ın sezon başı kadrosuna kattığı Aytaç, bu sezon ligde sadece 45 dakika süre aldı. 6 maçtır kadroya giremeyen 28 yaşındaki futbolcuya ödenen para 6 milyon lira.
Spor 08.11.2021, 13:13 08.11.2021, 13:16
Haziran ayında önemli katkı vermesi beklenerek kadroya katılan Aytaç Kara, sadece Trabzonspor karşılaşmasında 45 dakika forma giyebildi.
SON 6 MAÇ YOK
28 yaşındaki futbolcu 12 Süper Lig maçı geride kalırken 6'sı son 6 maç olmak üzere 7 defa kadro dışında kaldı.
2024'E KADAR TAKIMDA
Aytaç Kara, sezon başında senelik 6 milyon liradan 3 yıllık kontrat imzalamıştı. Aytaç transferini Mustafa Cengiz yönetimi gerçekleştirmişti.