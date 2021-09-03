banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 gizli zam
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 gizli zam
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Doğalgaza yüzde 15 zam geldi!
Doğalgaza yüzde 15 zam geldi!
Yenilenmiş telefon satışına bir düzenleme daha!
Yenilenmiş telefon satışına bir düzenleme daha!

Galatasaray'ın Marcao'ya verdiği ceza belli oldu

Galatasaray, GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareketten dolayı Brezilyalı futbolcu Marcao'ya 150 bin Euro para cezası verdi.

Spor 03.09.2021, 08:40
Galatasaray'ın Marcao'ya verdiği ceza belli oldu

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira'ya GZT Giresunspor - Galatasaray maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150 bin Euro tutarında para cezası verilmiştir" denildi.

Yorumlar (0)
31°
açık