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Galatasaray'ın logosu değişti

Galatasaray'da önceki gün yeni üyelik beratlarını alan ve kulüp kartlarına ulaşan sarı-kırmızılılar, kartlarında bulunan GS logosuyla şaşkınlık yaşadı.

Spor 23.03.2021, 10:17
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Galatasaray'ın logosu değişti

Galatasaray'da önceki gün yeni üyelik beratlarını alan ve kulüp kartlarına ulaşan sarı-kırmızılılar, kartlarında bulunan GS logosuyla şaşkınlık yaşadı. Kartlarda logonun yanlış kullanıldığı ortaya çıktı. Galatasaray Sicil Kurulu tarafından bastırılan kartlarda S harfi G'nin üzerinde yer alıyor. Fakat logonun orijinalinde, S harfinin altta bulunuyor. Şaşkınlık yaratan bu büyük hata, üyelerin ve taraftaların tepkisine neden oldu.

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