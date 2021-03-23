Galatasaray'ın logosu değişti

Galatasaray'da önceki gün yeni üyelik beratlarını alan ve kulüp kartlarına ulaşan sarı-kırmızılılar, kartlarında bulunan GS logosuyla şaşkınlık yaşadı. Kartlarda logonun yanlış kullanıldığı ortaya çıktı. Galatasaray Sicil Kurulu tarafından bastırılan kartlarda S harfi G'nin üzerinde yer alıyor. Fakat logonun orijinalinde, S harfinin altta bulunuyor. Şaşkınlık yaratan bu büyük hata, üyelerin ve taraftaların tepkisine neden oldu.