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Galatasaray'ın hayal kırıklığı! Yeni transfer Gustavo'nun sözleşmesi feshediliyor
Büyük beklentilerle transfer edilen Assunçao, umutları boşa çıkardı. Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan 21 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi feshediliyor. Takımına geri dönecek.
Spor 15.11.2021, 14:33
Sezon başında Portekiz'in Famalicao takımından 100 bin euro bedelle kiralanan Gustavo Assunçao, tam bir hayal kırıklığı oldu. 6 numarayı doldurması beklenen genç futbolcu süre aldığı 135 dakikada hiçbir katkı veremedi. Kulübeye hapsoldu.
RİSK ALINMAYACAK
Galatasaray, devre arasında Gustavo'yu takımına geri yollayacak. Orta sahaya kendisini ispatlamış bir isim düşünülüyor. Sezonun ikinci yarısında Aslan, transferde kumar oynamak istemiyor.