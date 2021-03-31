Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Galatasaray, cumartesi günkü Hatayspor maçında farklı bir 11'le sahada olacak. Bir kez daha sistem değişikliğine gitmeye hazırlanan teknik patron Fatih Terim'in bu seferki gerekçesi ise yorgunluk ihtimali. Özellikle milli maçlar için kıta değiştiren oyuncuların hem fiziksel yıpranma paylarını göz önünde bulunduran Fatih hoca hem de olası Kovid problemleri nedeniyle, daha çok İstanbul'da kalan isimleri 11'e yerleştirmeyi düşünüyor. Terim'in bu süreçte en çok güvendiği isimlerin başında Falcao, Arda ve Oğulcan geliyor. Tecrübeli teknik adam, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yaptıkları idmanlarda, bu üç yıldızın performansından çok memnun kaldı. Falcao'nun önde, Arda ile Oğulcan'ın her iki kanatta görev almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Süre ve mesafeye göre

Mısır forması giyen Mohamed ile Cezayir için ter döken Feghouli ise oyunun gidişatına göre ikinci yarıda sahada olacak. Nijerya'da görev alan Onyekuru ve Etebo'nun da bu hafta kızağa çekilmesi bekleniyor. Portekiz'in genç milli takımına giden Gedson Fernandes ile Türk Milli Takımı'ndan dönüşte yolculuk yapmak zorunda olmadığı için Taylan'ın yine birlikte oynama ihtimali yüksek. Forvet arkasında ise Emre Akbaba seçeneği ağır basıyor.

Geride alternatif az

Savunma hattında çok fazla alternatif olmadığı için Terim'in savunma göbeğinde Donk ile Ozornwafor'u oynatacağı tahmin ediliyor. Sağ bekte Yedlin'in yerine Linnes ile Şener arasında bir seçim yapılacak, sol bekte de Saracchi'nin görev yapması bekleniyor. Kale ise çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Muslera'ya emanet edilecek.

Kaynak: Fanatik