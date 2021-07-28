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Galatasaray'ın gündeminde olan Morutan'ın menajeri İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın menajeri, yaptığı paylaşımla İstanbul'a geldiğini ifade etti.

Spor 28.07.2021, 13:55
Galatasaray'ın gündeminde olan Morutan'ın menajeri İstanbul'a geliyor
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Galatasaray'ın transfer etmek istediği futbolculardan olan Olimpiu Morutan'ın menajeri Florin Vulturar, İstanbul'a geliyor. Vulturar, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Türk Hava Yolları uçuşuyla 29 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinde İstanbul'a geleceğini ifade etti.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSV maçı öncesi Morutan ile ilgili soruya; "Morutan, çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. O nasıl bize haber yollamış, bizim az paramız olduğunu biliyor herhalde, zayıf oynuyorum ki az para olsun beni alsınlar. Makul bir paraya herhalde Galatasaray yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan bir tanesi. O zevki de daha önce abileri burada verdi. Hagi, Popescu ve Ilie hala buradalar. Top ayağındayken herkesin mutlaka oynamasını isteyeceği bir oyuncu, gelişeceğini de düşünüyorum, ben de onu beğeniyorum" yanıtını vermişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasarayın gündeminde olan Morutanın menajeri İstanbula geliyor

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