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Galatasaray'ın Barcelona maçı 11'inde hangi isimler var?
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde bvu akşam İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda dünya devi Barcelona'yı konuk edecek olan Galatasaray'ın, ilk 11'i belli oldu.
Spor 17.03.2022, 12:45 17.03.2022, 12:48
Tarihi maça artık sayılı saatler kalırken, bütün Türkiye saat 20.45'de başlayacak ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak olan Galatasaray - Barcelona mücadelesine kilitlendi.
İşte Galatasaray'ın 11'i:
- Inaki Pena
- Boey
- Nelsson
- Marcao
- Va N Aanholt
- Berkan Kutlu
- Taylan Antalyalı
- Feghouli
- Babel
- Kerem Aktürkoğlu
- Mostafa Mohamed
Öte yandan rakip Barcelona'nın da muhtemel 11'i şöyle açıklandı:
Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang
Barcelona'da adı UEFA'ya verilen listede yer almayan Dani Alves dışında, sakatlıkları bulunan Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Ansu Fati, Alex Balde takımlarına destek veremeyecekler.
Temsilcimiz Galatasaray'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.