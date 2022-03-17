Galatasaray'ın Barcelona maçı 11'inde hangi isimler var?

Tarihi maça artık sayılı saatler kalırken, bütün Türkiye saat 20.45'de başlayacak ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak olan Galatasaray - Barcelona mücadelesine kilitlendi.

İşte Galatasaray'ın 11'i:

Inaki Pena

Boey

Nelsson

Marcao

Va N Aanholt

Berkan Kutlu

Taylan Antalyalı

Feghouli

Babel

Kerem Aktürkoğlu

Mostafa Mohamed

Öte yandan rakip Barcelona'nın da muhtemel 11'i şöyle açıklandı:



Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang



Barcelona'da adı UEFA'ya verilen listede yer almayan Dani Alves dışında, sakatlıkları bulunan Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Ansu Fati, Alex Balde takımlarına destek veremeyecekler.

Temsilcimiz Galatasaray'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.