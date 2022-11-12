Galatasaray ilk kez Başakşehir’i 7-0 mağlup etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 7-0 mağlup etti ve rekabetteki en farklı skoru elde etti.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu’na karşılaştı. Müsabakadan sarı-kırmızılılar 7-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Bu sonuç aynı zaman iki takım arasındaki rekabetteki en farklı skor oldu.

Daha önce Başakşehir, Galatasaray’ı 5-1 mağlup etmişti.