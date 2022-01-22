Galatasaray ile Trabzonspor 133. randevuda

Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynayacakları maç ile birlikte 133. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 130 maçta sarı-kırmızılıların 59-43 üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, yarın saat 19.00’da Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar ligde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 27 puanla 13. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 51 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

133. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 132 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 59 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 43 defa rakibini mağlup etti. 30 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 173, Karadeniz ekibi ise 149 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan mücadele 2-2 berabere sona erdi.

Ligde 98. maç

İki takım arasında Süper Lig’de oynanan 97 karşılaşmada Galatasaray 42 defa 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 31 kez sahadan galip ayrıldı. 24 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 126, bordo-mavililer ise 112 gol attı.

Farklı skorlar

Galatasaray, Trabzonspor’a karşı en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001’de İstanbul’da oynanan Süper Lig maçında 4-0’lık sonuçla aldı. Karadeniz ekibi de 1 Eylül 2018’de Trabzon’daki lig müsabakasında rakibini 4-0 mağlup etti.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi Onur Özütoprak olacak.