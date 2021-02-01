Galatasaray ile Medipol Başakşehir 26. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’de oynayacakları maçla birlikte 26. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 25 maçta sarı-kırmızılıların 12’ye 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, yarın saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet neticesinde aldığı 42 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Turuncu-lacivertliler ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 15. sırada yer alıyor.

26. randevu

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig’de bugüne kadar 25 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 12 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 6 maç ise berabere sona erdi. Aslan’ın 40 golüne, Bozbaykuşlar 35 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

Son 5 maç

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan son 5 maçta Aslan’ın üstünlüğü bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2, turuncu-lacivertliler ise 1 kez sahadan galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Turuncu-lacivertliler 6 kez gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılar ise 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Farklı skorlar

Başakşehir, Galatasaray’ı 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farkı skorları aldı. Sarı-kırmızılılar ise turuncu-lacivertlileri en farklı 4-1 ve 3-0’lık skorlarla mağlup etti. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig’de Başakşehir ile sahasında 12 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6, turuncu-lacivertliler 2 kez kazandı. 4 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray 24, Başakşahir 13 gol kaydetti.