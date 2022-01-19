banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Galatasaray ile Kasımpaşa 36. randevuda
Galatasaray ile Kasımpaşa 36. randevuda
Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı
Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı
Benzin ve motorine yine zam geliyor!
Benzin ve motorine yine zam geliyor!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!

Galatasaray ile Kasımpaşa 36. randevuda

Galatasaray ile Kasımapaşa, Süper Lig’de yarın oynayacakları karşılaşma ile ligde 36. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 22-6 üstünlüğü bulunuyor.

Spor 19.01.2022, 10:34 19.01.2022, 11:01
Galatasaray ile Kasımpaşa 36. randevuda

Galatasaray ile Kasımapaşa, Süper Lig’de yarın oynayacakları karşılaşma ile ligde 36. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 22-6 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00’de Nef Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle aldığı 27 puanla 13. sırada bulunuyor. Ligde 3 maçtır kazanan lacivert-beyazlılar ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 21 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor.

Galatasaray’da Teknik Direktör Domenec Torrent, sarı-kırmızılılarla ikinci maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak. Ligde aldığı kötü sonuçlarla alt sıralarda yer alan Aslan, Paşa karşısında galip gelerek üst sıralara çıkmak istiyor.

36. randevu

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 22 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 6 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın toplam 70 golüne, lacivert-beyazlılar 33 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.

Son 10 maçta 1 galibiyet

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 10 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 5 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, son olarak deplasmanda Hatayspor’a 4-2’lik skorla yenildi.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon evinde 10 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Aslan bu 10 maçta rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü. Cimbom iç sahada en son Giresunspor ile oynadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Eksikler

Galatasaray’da Kasımpaşa maçında kaleci Fernando Muslera ile Mbaye Diagne sakatlıklarından dolayı sahada olamayacak. Taylan Antalyalı kırmızı kart, Berkan Kutlu da sarı kart cezasından dolayı takımda yer alamayacakken, Sofiane Feghouli ile Mustafa Muhammed de Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında bulunması nedeniyle oynayamayacak. Özel program dahilinde çalışan Ryan Babel’in de mücadelede olması beklenmiyor.

3 futbolcu sınırda

Galatasaray’da Kasımpaşa maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, DeAndre Yedlin ve Ömer Bayram, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri halinde ligin 23. haftasında Nef Stadyumu’nda oynanacak olan Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

Galatasaray - Kasımpaşa maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Ata Yıldırım yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Kadir Sağlam üstlenecek. Yalova Bölgesi hakemi olan Tugay Kaan Numanoğlu, Süper Lig’de 31 maçta düdük çaldı. Bu müsabakalarda 11’inde ev sahibi, 10’unda ise deplasman takımları kazandı. 10 karşılaşma ise berabere bitti.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 21 42
3. Beşiktaş 22 35
4. Hatayspor 21 35
5. Başakşehir 20 34
6. Adana Demirspor 22 34
7. Fenerbahçe 21 33
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 22 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 21 27
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11