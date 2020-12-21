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Galatasaray ile Göztepe 57. randevuda

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig’de yarın 57. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda İstanbul ekibinin 31-12 üstünlüğü bulunuyor.

Spor 21.12.2020, 15:19
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Galatasaray ile Göztepe 57. randevuda

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Göztepe ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda İstanbul ekibi 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 23 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi ise 4 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle topladığı 18 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

57. randevu
Galatasaray ile Göztepe bugüne kadar ligde 56 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 31 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 13 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 84 golüne Göztepe 39 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı. İstanbul'da ise Galatasaray 3-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

40 yıldır berabere kalmıyorlar
İki takım arasında oynanan maçlar son dönemde berabere bitmiyor. Galatasaray ile Göztepe son 14 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 14 maçta Aslan 12 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.

Galatasaray, Göztepe'ye evinde en son 1972'de yenildi
Galatasaray, Göztepe'ye sahasında mağlup olmuyor. Göztepe, İstanbul'daki son galibiyetini 14 Ekim 1972 tarihinde 1-0'lık skorla aldı. Bu maçın ardından oynanan 13 mücadelede İstanbul ekibi 11 kez sahada galip ayrılırken, 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.

1 haftada 3. maç
Galatasaray, Göztepe mücadelesiyle birlikte 1 haftadaki 3. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılılar ilk olarak 15 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği ile oynadı. Cimbom daha sonra 18 Aralık'ta deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Aslan, Göztepe maçından sonra 26 Aralık'ta deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek.

Ligin en az gol yiyen ikinci takımı
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 12 karşılaşmada rakip fileleri 20 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar attığı 20 golün yanında kalesinde ise 9 gol gördü. Cimbom yediği 9 gol ile Alanyaspor'dan sonra ligde en az gol yiyen ikinci takım olarak bulunuyor.

Sahasında 6 maçta 3 galibiyet aldı
Galatasaray, ligde bu sezon iç sahada 6 maç oynadı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Aslan 9 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Cimbom evinde ligde Alanyaspor'a yenildikten sonra oynadığı 3 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Diagne'den son 4 maçta 6 gol
Galatasaray'da Kolombiyalı golcü futbolcu Radamel Falcao'nun yokluğunda gol yükünü Senegalli golcü Mbaye Diagne çekiyor. Diagne şu ana kadar ligde rakip fileleri 6 kez havalandırdı. 29 yaşındaki futbolcu bu golleri son 4 hafta kaydetti. Senegalli futbolcunun bu sezon ayrıca UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarında da 2 golü var.

4 futbolcu sınırda
Galatasaray'da, Göztepe maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan, Christian Luyindama, Younes Belhanda ve Taylan Antalyalı sarı kart görmesi durumunda 15. haftada deplasmandaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Fatih Terim ile Marcao cezalı
Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada direkt kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçında cezalı olacak. Karagümrük karşılaşması bittikten sonra kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Marcao da tedbirinden dolayı Göztepe karşısında takımını yalnız bırakacak.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca korona virüs testi pozitif çıkan 3 futbolcu da bu zorlu müsabakada yer alamayacak.

Mete Kalkavan düdük çalacak
Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak.

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